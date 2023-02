Hvorfor skulle 3F gå med på de vilkår?

»Jeg vil spørge, hvorfor det ikke skulle? Hvad er 3F’s incitament til stædigt at fastholde, at ufaglært studerende skal have det samme i løn som dem, der har taget en erhvervsfaglig uddannelse?«

Har I været for stædige på dette krav?

»Vi er kommet med et udspil, som 3F har sagt, at de vil kigge på. Og ja, det ligner ikke den overenskomst, 3F er vant til, for vi vil jo netop lave en ændring. Ja, for vi vil lave en ændring. Men vi er klar til at forhandle. Det er sjældent, at man komma for komma får, hvad man beder om.«

Frygter du, at I kan få svært ved at ansætte nye folk i fremtiden så?

»Nej, tværtimod. Med strukturændringen lægger vi op til et mere fair lønsystem. Ingen unge tager job i deres sabbatår og forventer den høje faglærte løn. Det er en vigtig pointe, at problemet for os er, at når vi skal give alle den høje faglærte løn, er der ikke råd til at give de dygtigste noget ekstra. Det vil vi lave om på.«

Ved seneste regnskab opnåede Jørgensens Hotel et underskud på 5,5 mio. kr., fremgår det i cvr-registret. Det var i 2021, for regnskabet for 2022 er endnu ikke udkommet.