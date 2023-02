28-årige Maria Mose Vestergaard, der spiller for HH Elite, har valgt at stoppe sin karriere.

Det blev offentliggjort for en uge siden, og det sker til sommer. Nu uddyber ligaspilleren over for TV 2, hvorfor hun har taget den beslutning.

En beslutning, hun kalder »meget svær«, men hun understreger samtidig, at hun er »klar til et nyt liv«.