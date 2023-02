Løn for overarbejde eksploderer: »Det er en større bekymring for mig, at vi mangler medarbejdere«

I 2018 brugte hospitalet 16 millioner kroner på overarbejde, mens det tal i 2022 var steget til 51 millioner kroner.

Det er en stigning på 219 pct., og det giver anledning til bekymring hos Nils Falk Bjerregaard, der er lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens.

En bekymring, der i første omgang handler om andet end økonomi.

»Det ville være forkert af mig at sige, at økonomien ikke betyder noget, for selvfølgelig gør den det. Men det er en større bekymring for mig, at vi mangler medarbejdere og har svært ved at have dem på fuld tid og dermed beder medarbejdere om at arbejde ekstra. Vi vil helst undgå overarbejde af hensyn til at skabe det bedste planlægningsgrundlag, så medarbejderne har en vagtplan, de kan planlægge deres liv efter,« siger direktøren.