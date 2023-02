Tyrkiet og Syrien står i øjeblikket midt i en tragedie, efter at jordskælvet 7. februar slog revner i de to lande.

For under et år siden stod horsensianeren Huseyin Guler, der har tyrkiske rødder, selv midt i sit livs tragedie, der gør, at han har gennemlevet nogle af de knugende sorgfølelser, som mennesker i de berørte områder gennemgår, når de har opgivet håbet om at finde deres familiemedlemmer under murbrokkerne.