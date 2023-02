En af forklaringerne på, at det er svært for Blunico at lokke kvalificeret arbejdskraft til, kan ifølge Bo Ulsøe være, at for få unge søger ind på erhvervsuddannelserne.

I Blunico har man i øjeblikket seks praktikpladser, både for at tage hånd om problemet, men også for at hjælpe med at uddanne flere til branchen. Derudover har Blunico som en af flere virksomheder i Horsens valgt at indgå i kommunens projekt ”Samspil”. Et samarbejde, som skal åbne de unges øjne for nye muligheder.

Målet med ”Samspil” er at klæde folkeskoleelever på til aktivt at vælge en uddannelse, der giver dem muligheden for at realisere deres drømme og potentialer. Den udvikling håber Bo Ulsøe på at kunne skubbe til, så flere vælger erhversuddannelserne til.