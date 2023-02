Eks-horsensianer Kirsten Olesen afskediget fra Det Kongelige Teater efter 43 års ansættelse: Der er ikke flere roller til hende

»Min tid i en teaterfamilie er forbi, og det skal jeg lige vænne mig til. Det er en sorg,« siger hun til avisen.

Officielt slutter hendes ansættelse til juni, men det betyder ikke, at Kirsten Olesen har planer om at lægge skuespilkarrieren på hylden. Til Kristeligt Dagblad fortæller hun nemlig, at hun allerede er blevet tilbudt flere roller andre steder. Hun vil ikke sige hvor.

Forlod Horsens hurtigt efter studentereksamen

Kirsten Olesen er gennem sin over 50 år lange karriere flere gange blevet hyldet for sit arbejde. Senest vandt hun i 2021 en Reumert-pris som »Årets Kvindelige Hovedrolle« for sin præstation i teaterforestillingen »Et tysk liv«.