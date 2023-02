Nu er fremtiden afgjort for Aldi-butikken i Horsens - og den er dyster

Nu skal aftalerne om salg af butikkerne blot godkendes af konkurrencemyndighederne, skriver Aldi i en pressemeddelelse.

Fremtiden for butikken på Lilli Gyldenkildes Torv i Horsens er dermed også endeligt afgjort. Aldi oplyser nemlig, at butikken ventes at lukke definitivt inden for fire uger sammen med butikker i Silkeborg, Grindsted og Aars.

Det er uvist, hvad der kommer til at ske med butikken herefter, men Aldi oplyser, at man kigger på alternative muligheder uden for dagligvarebranchen i forhold til at afhænde lokalet.