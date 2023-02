Politiker risikerer at blive udelukket fra Facebook: »Det er chikane«

»Jeg bliver sur, for det er politisk censur af værste skuffe. Det er chikane. For at jeg kan få en politikerprofil, er jeg blevet godkendt til det. Nu kører de en hetz mod mig. Det er skræmmende, at de er moralens vogtere. Jeg har ikke skrevet hadefuldt, opfordret til vold eller terror,« siger han.

Det startede i november, da han lavede et opslag om, at TV 2 havde besluttet at tage Pyrus-julekalenderen ”Alletiders Julemand” af skærmen. Derefter fik han en karantæne for et opslag lavet i 2015, hvor han prøvede Hottentot-karusellen i Djurs Sommerland.