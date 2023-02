»Køb.«



Der er helt nye toner fra Danmarks største bank, der nu opfordrer aktionærer til at købe ind på typehuskæmpe, der ellers har slidt i det længe.



Det drejer sig om Huscompagniet, der ifølge det finansielle nyhedsbureau MarketWire, nu vurderes tilbage i topform.



Typehusfirmaet, der stammer fra Horsens, har haft et vanskeligt 2022 med tårnhøj inflation og kraftigt løftede renter, mens øgede omkostninger til råvarer som følge af krigen i Ukraine også har trukket grimme spor.



Ifølge MarketWire betød det blandt andet, at man i løbet af sidste år måtte nedjustere forventningerne to gange, mens aktiekursen blev reduceret til en tredjedel.