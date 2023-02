Pris-eksplosion får entreprenør til at tage usædvanligt skridt: Nu er der nyt om forsinket Nordhavn-byggeri

Det er formentlig de færreste unge studerende på udkig efter studiebolig, der tillader sig selv at sætte næsen op efter en moderne lejlighed, kun et stenkast fra havet. Boligdrømme af den kaliber kan normalt synes at være uforenelige med en studerendes budget.

Netop derfor var der formentlig mangt et ungt menneske, der slikkede sig om munden, da boligforeningen Odinsgaard, i dag Albo, for nogle år siden meldte ud, at den havde planer om at opføre 50 ungdoms- og 25 familieboliger på Nordhavnen i Horsens. Boliger på minimum 50 kvm, der ville være til at betale sig fra.