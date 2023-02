Politiet har endnu ikke fundet frem til den person, som natten til søndag trak en kniv i forbindelse med et slagsmål i Søndergade i Horsens.

Det var en 22-årig mand fra Odder, som blev ramt af enten et stik eller et snit i sin venstre arm under et slagsmål med den mand, som politiet nu er på jagt efter.

Den 22-årige kom altså ikke alvorligt til skade.