Selvom mange af dens medarbejdere var syge, fritager det ikke Horsens Kommune for ansvaret for at levere hjælp til kommunens ældre. Og konkret har den ikke fulgt loven.

Det mener Søren Blæsbjerg, lektor i socialret ved Aalborg Universitet, i sagen, hvor Ankestyrelsen undersøger bl.a. Horsens Kommune for dens ageren under coronapandemien sidste år.