De har ligget nummer et på listen over Danmarks stærkeste varemærker.



Men nu topper familien bag danskernes tilsyneladende mest foretrukne dagligvarekæde en ny liste.



Og det er en liste, der i endnu højere grad må siges at komme danskerne til gode.



For det drejer sig om listen over de 100 største skatteydere i 2021, som erhvervsmediet Finans har opgjort.