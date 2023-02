Ingen forklaring: Amerikansk topnavn dropper Horsens på sin europæiske tourné

JP Horsens har kontaktet bandets officielle fanklub, og også her lyder svaret, at der ikke er nogen anden begrundelse end »unforseen circumstances«.

Ikke desto mindre står det klart, at besøget i Horsens er det eneste på bandets Top Of The World-tour, som ikke bliver til noget. Den 8. februar optræder Dream Theater i Mitsubishi Electric Halle i Düsseldorf og den 10. februar er de på plakaten i De Oosterpoort i hollandske Groningen.