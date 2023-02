Økonomien hang ikke sammen: Burger-kæde lukker biksen efter seks år i Graven

»Det ærgrer os selvfølgelig enormt meget – på egne såvel som gæsternes vegne - men især også på vegne af vores fantastiske personale, der hver dag knokler for at levere gode madoplevelser. Det var bestemt ikke sjovt at fortælle dem den triste nyhed, men jeg håber, at mange af dem vil overveje at blive hos os og søge et job andre steder i organisationen. Det er de nemlig blevet tilbudt,« siger Christian Juul Tønnesen i pressemeddelelsen.

Til Horsens Folkeblad siger Stine Skonning Plasmann-Hansen, der er kommunikationsansvarlig hos Burger Shack, at lukningen skyldes dårlig økonomi.