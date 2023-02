Han har desuden tidligere været finansdirektør i Danica.

»Jeg er rigtig glad for, at Jesper tilslutter sig Huscompagniet, og jeg har tillid til, at han er et godt match, og at han vil styrke direktionsholdet med sin stærke baggrund og strategiske erfaring,« siger Martin Ravn-Nielsen, som er adm. direktør i Huscompagniet, i en meddelelse.

Jesper Høybye tager over for Mads Dehlsen Winther, som har været finansdirektør i Huscompagniet i tre år. Han sagde sin stilling op i slutningen af 2022, men forbliver på posten, indtil Jesper Høybye tager over.