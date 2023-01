Horsens-talenter skal søge lykken et andet sted

Sådan er det i hvert fald for Anders Hoff og Tobias Stagaard.

19-årige Hoff var i efteråret udlejet til Middelfart, hvor han skulle vogte målet, mens 21-årige Stagaard skulle passe defensiven i islandske Akranes.

Nu skal de igen væk fra AC Horsens.

»De vil gerne spille, og vi skal prøve at hjælpe dem til at få noget spilletid, for de er lidt for langt væk i forhold til at få minutter hos os,« siger Niels Erik Søndergård til bold.dk.

AC Horsens har denne vinter sagt farvel til Lirim Qamili, som er skiftet til Hvidovre IF. Samtidig har man hentet målmand Samuel Brolin, forsvarsspiller Alagie Saine og højreback Jacob Buus.