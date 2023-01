Rema 1000 stopper samarbejde med omdiskuteret kødproducent

Rema 1000 fortsætter imidlertid samarbejdes med Skares pålægsdivision Skare Food og varemærket Defco.

Alt dette er sket, efter at bl.a. Jyllands-Posten har skrevet en række historier om, at Fødevarestyrelsen ved et kontrolbesøg beslaglagde 250 tons frossent kød, som var op til 13 år gammelt. Derudover var en række varer blevet ommærket med oprindelsesland, hvilket har ført til en politianmeldelse.

Til gengæld mener Kurt Skare, ejer af Skare Meat Packers, ikke, at kødet fejler noget. Han mener ikke, at virksomheden har »gjort noget forkert«.