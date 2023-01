Tårerne pibler frem: Madens »eneste fejl er, at den ikke fås i et badekar«

Jeg har læst på hjemmesiden, at Tequila Sunrise har Taco Fiesta hver tirsdag og torsdag. All you can eat for 175 kr.

Et tilbud, der er svært at komme udenom, hvis man, som mig, knuselsker det mexicanske køkken og er cirka én dårlig beslutning fra at sælge sofaen, flyve til southside i LA, købe en foodtruck og bruge dagene i solskinsstaten på at slynge langtidsbraisseret gris i tacos over disken i sit rullende Taquería, mens man svajer med til lidt lækkert salsa og ser de legandariske lowriders cruise ind i solnedgangen!