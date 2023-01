AC Horsens fik årets første sejr

Om det skyldes det uvante, tidlige tidspunkt skal være usagt, men i hvert fald gik de to mandskaber til pause uden at score et eneste mål.

I starten af anden halvleg havde Aron Sigurdarson muligheden for at heade AC Horsens i front, men han ramte i stedet lige forbi målet.

Sigurdarson rettede dog op på det få minutter senere, da han brød igennem forsvaret og passerede målmanden med sin afslutning. 1-0 til AC Horsens, som blev kampens slutresultat.

Næste træningskamp venter onsdag mod ukrainske Zorya.