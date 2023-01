Miserabel start: HH Elite fik vendt det hele på hovedet

De to halvlege må få spillerne have føltes som to fuldstændig forskellige kæmpe, for straks efter startfløjt i anden halvleg hamrede HH Elite mål ind.

HH Elite fik kontakt ved 21-21 og brugte sig umiddelbart derefter i front af kampen.

Til sidst trak HH Elite fra og vandt 31-27.

De to point betyder, at HH Elite nu har 10 point og ligger på niendepladsen, tre point fra at komme i slutspillet.