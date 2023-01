Filmselskab vil lave fiktionsfilm om Ahmed Samsam: »Det bliver spændende at komme til bunds i sagen«

Men Ahmed Samsam selv fastholder, at han var i Syrien som agent for de danske efterretningstjenester.

Meta Film skriver, at de ønsker at belyse alle sagens vinkler. De vil gerne fortælle historien korrekt, klart og velfunderet, lyder det i pressemeddelelsen.

Oplysninger om pris og rettigheder fremgår ikke ifølge Mediawatch.

TV 2 har spurgt Meta Louise Foldager Sørensen, om hun ser et problem i at lave fiktion om en sag, som ikke er afsluttet. Hun påpeger over for mediet, at der er lavet masser af fiktion baseret på sager, som ikke er afsluttede.

- Og selv om vi ikke går efter at lave et journalistisk dokument over sagen, så er det jo ikke sådan, at vi tager enhver påstand fra fætter Børge med uden at behandle det ansvarligt, siger hun.