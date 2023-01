»Tyrstedlund Naturpark er endnu et nyt og unikt udflugtsmål i Horsens, som er skabt sammen med dem, der skal bruge det. Samarbejdet bygger på vores lange tradition for at løfte i flok her i Horsens. Gode lokale kræfter har bidraget med ideer og investeret mange timer i etableringen af naturparken. Derfor er jeg også overbevist om, at området bliver værdifuldt for alle. Her er skabt et rekreativt område, hvor man desuden kan hente viden og inspiration med hjem til egen have eller altankasse - eller hvor man bare kan nyde naturen,« siger borgmester Peter Sørensen (S), som vil byde velkommen til søndagen indvielse, i pressemeddelelsen.