Det går nærmest kun fremad i AC Horsens for tiden.

Oprykkerne kæmper med om at komme i top seks, og også udenfor banen er successen stor. I 2022 har klubben således overgået de foregående ti år, når man ser på tilskuergennemsnittet set over et helt kalenderår.

Helt præcist har 4.585 tilskuere