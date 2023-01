Horsens får moderne hotel og storslået herregård i ét

»Vi kommer til at arbejde med et klassisk udtryk, skandinaviske møbler og et snert af noget internationalt. Men det skal også kunne mærkes, at man er på en herregård. Det bliver de helt perfekte rammer til livets store fester, konferencer eller til en get-away med partneren,« lyder det fra hoteldirektøren, som understreger, at Comwell generelt ønsker at blive en integreret del af byen:

»Vi vil meget gerne bidrage positivt til lokalområdet. Vi har fx indgået en sponsoraftale med AC Horsens for at være med til at støtte op om fodboldklubbens gode værdier og blive en del af netværket omkring klubben.«