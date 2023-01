De har 17,6 mio. følgere: Youtube-megastjerner dukkede pludselig op på Langmarksvej

Et bud er, at de er ved at lave en video, hvor de udfordrer hinanden til at gøre nogle ting som eksempelvis at få taget en selfie med en lokal fan eller drikke en øl på en bar. I hvert fald kan man se på deres Youtube-kanal, at de lige nu har gang i et »race across Europe«-projekt, hvor de lægger vejen forbi en række lande opdelt i hold á tre.

For seks dage siden var de i Belgien, som du kan se her. Det har 6,5 mio. brugere allerede gjort. Her gik opgaverne ud på at spise belgiske vafler, chokolade, drikke øl, besøge et slot, et stadion og se den kendte statue med den tissende dreng, Manneken Pis.

Det bliver spændende at se, hvad der dukker op af optagelser fra Horsens. En reddit-bruger mener i hvert fald at have mødt »en gruppe højlydte briter med et par kameraer« i Søndergade.