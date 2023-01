Det lignede en sejr: Nordjyske Anosike Ementa smadrer de gule sejrsdrømme

De har vundet tre kampe mere end Aab i denne sæson af Superligaen og sendt bolden i nettet 22 gange mod nordjydernes 17.

Spillerne fra AC Horsens så da også længe ud til at kunne sætte to streger under magtforholdet i dagens testkamp mod Aab på hjemmebane.

Her førte hjemmeholdet længe 2-1 - men et mål efter 80 minutters spilletid satte en kæp i hjulet på sejrsambitionerne. Bag det stod nordjyske Anosike Ementa, der med målet sikrede 2-2 ved slutfløjt.