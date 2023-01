Stort Horsens-talent kan være på vej til Holland

Sæsonen har indtil videre slået fejl for Mads Bech Sørensen.

Men nu kan han være på vej til at tage et nyt skridt i karrieren.

Således melder det hollandske medie RTV Noord, at Groningen skulle være interesseret i at tilknytte horsensianeren på en kontrakt. B.T. skriver samtidig, at den hollandske klub har indgået en lejeaftale, som skal sende danskeren til Groningen i januar.