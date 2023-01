Den rekord tilhører nu FC Københavns Roony Bardghji, som kom på tavlen første gang for FCK, da han var 16 år og 13 dage gammel.

Kjær skiftede til Ajax i sommeren 2020 fra AC Horsens.

Det blev i den hollandske storklub aldrig til kampe for førsteholdet. Og det lå ifølge Kjær selv også i kortene, at han skulle videre.

- Jeg har været i Ajax i to og et halvt år, hvor det er gået lidt op og ned. Ikke alt er gået min vej. Jeg fandt ud af, at jeg ville kigge efter noget nyt, siger Kjær til Bodø/Glimts hjemmeside.

Kjær blev hentet ind til Ajax’ akademi. I sommeren 2022 blev han rykket op på klubbens ungdomsophold Jong Ajax, der spiller i Hollands næstbedste seniorrække.

Danskeren nåede to kampe for Jong Ajax, hvor det blev til sammenlagt fire minutter på banen. Hans kontrakt med klubben stod til at udløbe den kommende sommer.