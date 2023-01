Ny uddannelse kan være på vej til Horsens, men økonomien kan spænde ben for planerne

Mangel på bandagister

Ifølge VIA er der nemlig en hel del, der tyder på, at der er brug for en ny uddannelse, hvor de studerende får speciale i proteser til erstatning for eksempelvis ben, knæ, hofter og arme samt ortoser som skinner og bandager.

Analyser fra bl.a. Konsulenthuset Analyse og Tal viser f.eks., at der i 2040 vil være stor mangel på bandagister i Danmark, og at branchen kan risikere at uddø, hvis man ikke gør noget.

De danske bandagister uddannes, som det er nu, på Jönköping Universitet i Sverige. Det gør de efter 10 ugers forberedelseskursus hos VIA. Men de 10 pladser, som det indtil nu har været muligt at reservere til danske studerende, ryger, da der er mangel på bandagister i Sverige også. Det er netop derfor, at der nu arbejdes på at skabe uddannelsespladser i Horsens, lyder det.