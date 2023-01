I en tid hvor folk ikke nødvendigvis smider om sig med pengene, bl.a. pga. af stigende inflation, må man tænke kreativt for at lokke kunder i biksen.

Sådan nogle tanker har indehaver af restaurant Gasfabrikken Lars Fischer gjort sig, og samtidig ligger han inde med ideen til et koncept, som han brænder for at dele med horsensianerne.