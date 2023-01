Millionhandel: »Det kommer til at være et af de bedste salg, der er lavet i AC Horsens«

Pengene fra Tengstedt-videresalget kan også være med til at bidrage til det.

- Vores indgang til dette vindue er, at vi skal forsøge at fastholde grundstammen, og at vi kan forlænge med vores profiler og den slags. Det bliver ikke et blindt indkøbsscenarie, vi skal ud i.

- Vi er glade for den spillertrup, vi har. Vi kan bruge pengene til at give truppen de bedst mulige betingelser for at præstere i dagligdagen, siger han.

Niels Erik Søndergård kalder Tengstedt for en ”god case” for Horsens og dansk talentudvikling generelt.

- Vi har været med til at videreudvikle det store talent, som Casper jo er, efter at han var kørt lidt fast i systemet i FC Midtjylland og ikke helt kunne se vejen frem.

- Den vej kan være svær og snørklet selv for store talenter. Det er jo der, vi nogle gange kan samle dem op og tilbyde noget andet, end andre kan, siger Niels Erik Søndergård.