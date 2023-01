Det er der tilsyneladende flere, der har gjort. I hvert fald så mange at burgerkæden The Burger Concept har set sig nødsaget til at tage drastiske midler i brug.

Kæden, der har restaurant i Søndergade, har nemlig sænket prisen på alle sine burgere, sådan at en burger nu kun koster 29 kr.

»Selvom det er en dyr investering at dumpe prisen på vores bedst solgte fødevare, er vi overbeviste om, at det batter at imødekomme den store efterspørgsel, der i øjeblikket er på lavprismad, udtaler Simon Franck, medejer af The Burger Concept i Horsens.