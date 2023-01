Selskabet bag designsuccesen Hay smadrede i december sin egen rekord.

Men det er ikke kun driften, der går strygende for ejerne.

Det gør det også i Mette og Rolf Hays personlige selskab, hvor ægteparret samlet set har krydset en stor milepæl de seneste to år.

For ægteparret hiver adskillige millioner hjem. De seneste to år har Mette og Rolf Hay i deres personlige holdingselskab nemlig lavet et samlet overskud på 106,5 mio. kr.