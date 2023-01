Tidligere politiansat erkender sig skyldig: Filmede kollega gennem nøglehul og gemte sagsdetaljer

»Usædvanlig og ret omfattende.«

Sådan beskriver anklager Jacob Thaarup den sag, som tirsdag begyndte ved Retten i Aarhus.

Sagen handler om en nu tidligere it-medarbejder hos Østjyllands Politi, der er tiltalt for at have skaffet sig uberettiget adgang til 140 kollegers mobiltelefoner og for at have filmet en kvindelig ansat ind igennem nøglehullet til et omklædningsrum på politigården i Aarhus. En del af de 140 kolleger arbejdede på politistationen i Horsens og i Randers.