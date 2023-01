Anja Yde lå i sofaen, mens hendes far var gået ud på altanen.

Faktisk så de tv-serien The Walking Dead sammen, og pga. glasdøren ud til altanen kunne hendes far følge med i serien, selvom han var gået ud for at ryge en cigaret.

Der var helt stille på den lille altan ud til Sankt Helene Vej, indtil der ikke var stille mere.