Hun blinkede med lyset - og så hun blev hun kørt ned

6.000 delinger

Liv bor hos sine bedsteforældre i Sønder Vissing.

Søndag deler hendes bedstefar - i et forsøg på opspore finde flugtbilisten - at dele Livs historie på Facebook.

Det opslag har fået mere end 6.000 delinger.

De mange delinger har allerede - udover et stykke over 400 kommentarer - kastet både henvendelser og håb af sig. Familien har blandt andet modtage film fra et overvågningskamera, der nu skal ekspederes i politiets retning.

To tip

At der sker noget i Livs sag bekræftes af Sydøstjyllands Politi.

»Vi har fået to gode tip,« siger Rune Andreassen, politikommissær ved Sydøstjyllands Politi, til Lokalavisen.dk.

Han håber, at overvågningsvideoen kan være med til at opklare sagen, som politiet betragter som en ’forsætlig påkørsel’.

Lige nu er der stor usikkerhed om bilen, der ramte Liv. Politiet har dog indikationer på, at flugtbilens nummerplade begynder med ’PM’.

Politikommissæren hører gerne fra eventuelle vidner, der har set noget, så sagen kan blive opklaret.

»Eller at vedkommende selv henvender sig,” siger han.

Ny skole

Om de mange delinger og kommentarer siger hovedpersonen selv:

»Det er helt vildt dejligt. Det er jo den måde, vi har kunnet hjælpe på.«

På grund af sine skader er Liv Hedevang sygemeldt.

Der skal dog mere end en brækket ryghvirvel og en flugtbilist til at tage livsmodet fra teenageren:

Om kort tid begynder hun i en ny skole.

