Aldi-butik har fået afklaret sin skæbne

Butikken på Lilli Gyldenkildes Torv kommer ikke til at blive en del af Rema 1000, bekræfter sidstnævntes pressechef, Jonas Schrøder, i en mail.

Dermed er det planen, at Aldi-butikken skal lukke i løbet af de kommende måneder. Aldi oplyser, at der ikke er sat dato på lukning af butikken, og at den er »åbent, som den plejer, indtil en eventuel handel er på plads«, skriver kommunikationschef Louise Wendelbo i et mailsvar.

Til gengæld bliver Aldi på Sundvej en del af Rema 1000, men det er fortsat uklart, om butikken skal sælges videre eller åbne som en Rema 1000.