Min medspiser og jeg ankommer kl. 17:00 lige til åbningen af aftenservice. Vi er de første gæster, og selvom nogle jo skal være de første, føles det alligevel lidt som at træde ind i en turistfælde på Rhodos. Den lidt underlige stemning bliver dog lynhurtig punkteret af en utrolig dygtig tjener. Da jeg spørger efter et bord til to, kigger hun ind i den larmende intethed og siger »mon ikke vi lige kan klemme jer ind ovre i hjørnet.« Vi griner alle, og med et trylleslag er det utrolig rart at være udkonkurreret på mandskab af personalet.