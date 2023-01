I 2017 blev han 1,5 mia. kr. rigere.

Det skete, da den horsensianske erhvervsmand Alan Nissen og hans familie valgte at sælge én af Horsens’ mest ikoniske virksomheder, nemlig kølerkoncernen Nissens A/S.

Derfor kan det, der er et svimlende millionbeløb for de fleste, betegnes som et greb i lommen for Alan Nissen. Han har netop købt ejendomme for 69,9 mio. kr.