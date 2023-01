Hvis du ofte parkerer i p-kælderen ved Bytorv Horsens, har du måske lagt mærke til, at man betaler 14 kr. i timen, hvis man bruger shoppingcenterets betalingsautomat.

Men den automat kan man i øjeblikket ikke benytte, da Bytorv Horsens er ved at skifte til et nyere kamerabaseret system, der efter planen vil være oppe at køre 1. marts.