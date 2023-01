Afsporede tog: Nu er årsagen fundet

Det fremgår i vurderingen, at den lokale stationsbestyrer, der stod for at lave sporskifter, i begge tilfælde kom til at dreje sporskiftet, mens toget var ved at køre forbi. Det betød, at vognene endte i skærverne uden for sporet.

Uheldene skete i oktober og november nord for Horsens Station.

Det er også tidligere sket i 2014, hvor et tog afsporede under et sporskifte på stationen.