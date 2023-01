Horsens-koryfæ er hentet til Midtjylland

»Niels Lodberg har en stor ærgerrighed for trænerfaget, og han har vist sig som en kompetent og dygtig assistenttræner i både AC Horsens og SønderjyskE. Han har fået gode anbefalinger med på vejen fra alle dem, vi har snakket med, og det er blevet bekræftet i de samtaler, vi har haft. Han kommer med noget andet, end det resterende af trænerstaben besidder, og på den måde passer han perfekt ind,« siger sportschef Svend Graversen.

Niels Lodberg var i sin aktive spillerkarriere bl.a. anfører for AC Horsens, som han nåede at spille 212 kampe for. Han har også spillet for FC Nordsjælland og Sønderjyske.