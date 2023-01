Mona Juul har fået sin skæbne afklaret

Hun er blevet en af profilerne i Konservative.

Hvis man tvivler, kan man blot se på listen over politikernes nye positioner, som partiet tirsdag har offentliggjort.

Her fremgår det nemlig, at Mona Juul fremover er partiets gruppenæstformand. Derudover er hun blevet ordfører for energi- og forsyning, erhverv, forbrug, IT- og digitalisering, klima og turisme.