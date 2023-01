Sandsækkene ligger klar i Horsens: DMI varsler om kraftig nedbør det næste døgns tid

Du bør sikre, at der er fald væk fra dit hus / bygning, så vandet ledes naturligt væk.

Sørg for at afløbene er rene og store nok til at håndtere mængden af vand. Blade og andet skidt kan skabe flaskehalse og dermed risiko for overløb.

Hvis der er for meget hård belægning, har vandet sværere ved at sive ned i jorden.

Sørg desuden for, at dine nedløbsrør er store nok, så der heller ikke her sker overløb, der kan give vandskader.

Kilde: Sydøstjyllands Brandvæsen.