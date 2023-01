Anders Kjærgård Nielsen ynder selv at besøge Fitness World fra tid til anden. Nu er han nok ikke så meget i tvivl om, hvilke proteinbarer han skal købe.

»Det bliver en drøm at se barerne dernede. Nu bliver det til virkelighed. Det giver en enorm tilfredsstillelse. Det giver en følelse af at være på vej den rigtige retning, selvom flere ting har været imod os, for e-handel har været ramt hårdt, efter at landet åbnede igen, og inflationen er taget til. Det har sat en kæp i hjulet for mange, men nu tager vi et skridt i den rigtige retning.«

Hvorfor lave en aftale med Fitness World?

»Det er bare en af de største spillere i fitnessbranchen. Det er blåstempling at have brand derinde. Vi vil gerne koble yderligere forhandlere på i fremtiden, men for os er Fitness World klart den bedste samarbejdspartnere som det første skridt.«