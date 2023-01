Matej Delac har været i Finland for at blive opereret og anslår nu selv, at han kan være på banen igen i midten af marts.

Siden kroatens skade har Marcus Bobjerg vogtet buret for AC Horsens.

AC Horsens har flere gange overrasket i sæsonen med sejr over bl.a. FC København. Oprykkerne blev inden sæsonstart spået at ryge ud af Superligaen igen, men klubben overvintrer på niendepladsen med 22 point - to point færre end fjerdepladsen, Silkeborg, og med otte point ned til nedrykning.

AC Horsens åbner foråret 19. februar med en udekamp mod Brøndby IF.