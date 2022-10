For det 44-årige byrådsmedlem og folketingskandidat er episoden en af rigtig mange trælse oplevelser i denne valgkamp i forsøget på at blive folketingsmedlem. Han har efterhånden deltaget i knap ti valgkampe og har også tidligere oplevet hærværk. Men aldrig har mængden af hærværk været så voldsomt som over den seneste måned.