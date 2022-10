Til sammenligning var der i 2019 ved folketingsvalget 4.046 personer, der brevstemte i Horsens Kommune.

Karina Kosiara-Pedersen, lektor ved Københavns Universitets Institut for Statskundskab og forsker i blandt andet vælgeradfærd, peger på to grunde til, at flere vælgere vælger at brevstemme.

»Ved kommunalvalget sidste år under covid-19-pandemien, hvor rigtig mange brevstemte, lærte vi, at det var en mere fleksibel måde at stemme på. Og at det var nemt. Så det er den ene årsag, siger Karina Kosiara-Pedersen til TV 2 Lorry og fortsætter: