Debat: Udvidelse af motorvejen bør have højeste prioritet

Som chauffør har jeg gang på gang siddet i en kø på motorvej E45 mellem Vejle og Randers. Og jeg er ikke alene.

Tusindvis af østjyder holder dagligt i kø på motorvejen i halve og hele timer. De kommer for sent på arbejde, for sent hjem, varetransporter når ikke frem, folk misser færgen osv.

E45 burde for længst have været udvidet fra fire til seks spor på de travle strækninger. Desværre har regeringer og Folketinget siddet på hænderne.

Østjyske politikere glemmer åbenbart almindelige menneskers trængsler her i Østjylland, når først de er valgt ind i Folketinget og har fået en fin lejlighed i gå-afstand fra Christiansborg. Men nu skal der ske noget.

Der er brug for friske kræfter i Folketinget, der vil gøre noget for østjyderne. Jeg mener, at vi hurtigst muligt skal sætte gang i en udvidelse af E45 mellem Vejle, Horsens, Aarhus og Randers.

Alle os, der dagligt færdes på vejene i Østjylland, ved at trængselsproblemerne er enorme. Derfor kan det kun gå for langsomt.

En VVM-undersøgelse har for længst godtgjort, at udvidelsen er mulig, så lad os komme i gang nu. Det bliver den første opgave, jeg vil kaste mig over, hvis jeg bliver valgt.